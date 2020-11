Corsi di Falegnameria, Intarsio e Intaglio | Novembre - Dicembre 2020

RIAPRONO LE ISCRIZIONI PER I CORSI DI FALEGNAMERIA, INTARSIO E INTAGLIO PRESSO CENTRO PORTO BURCI

Inizieranno 3 nuovi corsi, tutti di "livello misto": per livello misto si intende che l'insegnante seguirà individualmente ogni partecipante indipendentemente dal livello di ognuno (base, intermedio o avanzato).

🪓I corsi si terranno i lunedì e martedì:

CORSO A (2 ore x 8 incontri)

I lunedì 18.00 - 20.00

2, 9, 16, 23, 30 novembre

7, 14, 21 dicembre

CORSO B (2 ore x 8 incontri)

I lunedì 20.30 - 22.30

2, 9, 16, 23, 30 novembre

7, 14, 21 dicembre

CORSO C (2,25 ore x 7 incontri)

I martedì 18.00 - 20.15

3,10, 17, 24 novembre

1, 15, 22 dicembre

La quota d'iscrizione comprensiva è €150 e va saldata (in contanti) il primo giorno del corso scelto. Per partecipare ai corsi di Falegnameria non serve portare nessun materiale.

Se interessati a corsi di intaglio e intarsio è possibile contattare direttamente il mastro Augusto all'email aghi82@gmail.com.