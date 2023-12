Corri Babbo Natale Corri, venerdì con partenza in Piazza dei Signori

Ritorna l'allegra camminata di 3 chilometri dei Babbo Natale aperta a tutti! per raccogliere fondi per il Villaggio Sos Vicenza e per l’Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo.

Quota di partecipazione: 8 euro con abito da Babbo Natale, 3 euro con abito proprio o solo cappellino.

Ristoro a fine gara con panettone e cioccolata.

La 16a edizione di Corri Babbo Natale Corri colorerà il centro storico addobbato a festa venerdì 15 dicembre dalle 10 con partenza da piazza dei Signori. La corsa accessibile a tutti sarà un'occasione per festeggiare l'arrivo delle delle vacanze natalizie e in particolare sarà un evento benefico con il quale raccogliere fondi per il Villaggio Sos Vicenza e per l’Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo guidata dal medico vicentino Alessandro Frigiola.

Tra gli iscritti, con i quali si punta a superare i 2000 partecipanti, ci sono gli studenti degli istituti Piovene, Rossi, Farina, l’Istituto Comprensivo 8, il Lampertico, il Montagna, il Da Schio e il Liceo Europeo di Vicenza.

La camminata è aperta a tutti: associazioni, gruppi, famiglie, singoli e chiunque voglia fare del bene in un clima di festa. Il nome dell’iniziativa non deve spaventare i meno propensi all’attività fisica. Corri Babbo Natale Corri! è soprattutto un'occasione per stare insieme e percorrendo lungo 3 chilometri circa. Il tragitto è adatto agli appassionati runner e a famiglie e ragazzi che preferiscono una passeggiata per il centro a passo libero, con passeggini o cagnolini al guinzaglio.

I premi sapranno valorizzare anche la creatività e la simpatia non solo la prestanza atletica.

Invariata in tutti questi anni la quota di partecipazione, interamente devoluta in beneficenza: 8 euro con abito da Babbo Natale o 3 euro con abito proprio o solo cappellino. Per tutti il ristoro a fine gara: panettone e cioccolata. È possibile pre-iscriversi o prenotare gli abiti (fino ad esaurimento scorte) al link https://bit.ly/babbi23 o contattando il Villaggio Sos Vicenza allo 0444513585 o via mail a info@villaggiososvicenza.it

Al traguardo premi e omaggi saranno destinati ai costumi più creativi e divertenti: per i primi arrivati, per il più giovane, il più anziano, le associazioni, le scuole e i gruppi più numerosi. Piccoli doni e ringraziamenti saranno offerti da Aics Vicenza e da Studioventisett, gestore del Villaggio di Natale, i mercatini nelle casette in legno lungo corso Palladio, piazza Biade e piazza Matteotti.