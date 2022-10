Il regista Corrado Ceron presenta Acqua e Anice in anteprima all'Odeon

Domenica 30 ottobre un appuntamento speciale per l'anteprima del film presentato alle Giornate degli Autori alla Mostra del Cinema di Venezia e in uscita al cinema dal 3 novembre.

CORRADO CERON, il regista, presenterà il suo nuovo lavoro ACQUA E ANICE.

La pellicola ha tra gli interpreti Stefania Sandrelli, Silvia D'Amico, Paolo Rossi.

Acqua e anice è un “road movie da balera” che racconta la storia di Olimpia, una leggenda del liscio che a 70 anni suonati decide di rimettere in strada il furgone della sua orchestra: stavolta, però, non si tratta di partire in tournée, ma di intraprendere un viaggio dalle persone che l’hanno amata e nei luoghi che l’hanno resa una star. Con lei, una giovane donna, Maria, timida e impacciata, appena ingaggiata per farle da autista.

DOMENICA 30/10/2022 DALLE ORE 20:30 ALLE 23:00

ACQUA E ANICE - Anteprima con ospite il regista Corrado Ceron

Cinema Odeon Vicenza