Roberta Cazzola presenta le pratiche sciamaniche

Obiettivo di questo primo incontro con Roberta Cazzola é quello di avvicinarci in modo serio e consapevole alle tecniche sciamaniche scoperte dall’antropologo Michael Harner e oggi raggruppate

nel cosiddetto “Core Shamanism” o Sciamanesimo Transculturale.

Nel Core Shamanism egli ha condensato e ridotto al nucleo essenziale (core shamanism) i metodi delle diverse tradizioni sciamaniche, rendendoli accessibili agli occidentali.

Il core shamanism non si richiama ad alcuna tradizione specifica, ma fornisce invece un addestramento nei principi e nelle pratiche fondamentali che sono comuni alle differenti tradizioni sciamaniche.

Perciò si presta in modo particolare ad essere utilizzato dagli occidentali che desiderano un sistema culturalmente neutro, o relativamente slegato da una cultura particolare, che essi possono adottare e integrare nella propria vita.

Per questo, essendo neutrale e adatto a tutti, può integrarsi perfettamente con qualsiasi sistema di credenze o visione del mondo. Obiettivo di questo primo incontrò sarà quindi esplorare le tecniche di base del Core Shamanism per aumentare il benessere personale, aumentare la frequenza energetica e poter affrontare trasformazioni e cambiamenti.



Attività che faremo:

“Limpia”, pulizia profonda dei corpi eterici di ogni partecipante.

Viaggio nel mondo di sotto per trovare/ri contattare il proprio animale di potere.

Danze sciamaniche con erbe medicinali per danzare il proprio animale di potere in

armonia con i 4 elementi.

Viaggio nel mondo di sopra per trovare/ri contattare il proprio maestro/a spirituale.

Divinazione con tecniche millenarie.

Fuoco sacro (attività opzionale pertanto per chi non desidera partecipare la giornata si concluderà all'incirca alle 20)



Roberta Cazzola pratica sciamanesimo da molti anni, frequentato tutti i corsi avanzati della FSS di Michael Harner, ha approfondito la sua formazione direttamente in Guatemala con Nana Maria Feliciana e Nana Nikte sciamane guaritrici spirituali secondo antiche tradizioni Maya, ha imparato direttamente tecniche di Sciamanesimo Brasiliano da Carlos Sauer Sciamano riconosciuto a livello internazionale.



Per informazioni e

prenotazioni:

cel. : 347 231 2587

e-mail: fata.roby@virgilio.it



evento realizzato in pieno rispetto delle norme di sicurezza