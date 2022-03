Coraggio e determinazione: le donne nella storia di Vicenza

Il tour inizierà in piazza Matteotti, di fronte al bellissimo Palazzo Chiericati. Una visita guidata alla scoperta della condizione femminile nelle varie epoche storiche, attraverso la vita di alcune grandi donne che sono vissute a Vicenza: dalla moglie di Palladio alla poetessa Maddalena Campiglia, da Giulietta e Romeo fino all’Illuminista Elisabetta Caminer Turra, fino quasi ai giorni nostri. Si scoprirà come alcune donne vicentine abbiano lottato per l’emancipazione contribuendo a portare la libertà e l’acquisizione dei diritti femminili. Faranno da sfondo a questo avvincente percorso storico gli stupendi monumenti di una città dove la bellezza è di casa: la Basilica Palladiana, Piazza del Duomo e la chiesa di San Lorenzo e molti altri.

Altre info sul tour : VISITE SOLO ESTERNI

Sabato 5 marzo 2022

Ore 16.00

Durata: 2 ore circa

Punto di ritrovo: Piazza Matteotti di fronte a Palazzo Chiericati - Vicenza. Il tour terminerà in Corso Fogazzaro

Costo adulto € 15

Prenotazione obbligatoria presso il nostro ufficio oppure chiamando o scrivendo ai seguenti contatti:



email: info@orson.eu