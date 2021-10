Conversazioni in inglese gratuite

Conversazioni in Inglese a Montecchio Maggiore

Adatta a principianti ed esperti. L’iniziativa non ha fini commerciali ma di spontanea aggregazione, chi lo desidera può unirsi senza impegno per conversare in inglese in un ambiente accogliente e familiare con persone cordiali e simpatiche.



Quanto costa?

Non costa nulla! Se ti piace e lo ritieni opportuno puoi lasciare un contributo anonimo e a tua discrezione.



E’ necessario prenotare?

La prenotazione è gradita ma non obbligatoria (basta un messaggio al numero:3386629914) ci troviamo in un Bar che ha sia spazio interno che esterno.



Quando?

Ogni domenica a partire dal 10 Ottobre 2021

dalle ore 16:00 alle ore 17:00 circa



Dove?

Bar Collodi

Piazzale Collodi, 16

36075 Montecchio Maggiore

Segui indicazioni per

impianti sportivi, palasport





Lucia Galzignato sarà la moderatrice del gruppo, laureata in scienze dell’educazione e psicologia vanta esperienza decennale nell’insegnamento della lingua inglese a privati. Lei si occuperà di organizzare le conversazioni mantenendo sempre stimolante e attivo lo scambio inoltre aiuterà chi ne abbia bisogno per integrarsi e poter trarre il meglio dall’esperienza. Per ulteriori dettagli puoi contattare direttamente l'insegnante al 3386629914

