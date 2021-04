Conversazioni d'alta quota: incontri on line sui rifugi di montagna

Associazione Gestori Rifugi Alpini del Veneto (AGRAV), di cui è parte anche il rifugio Campogrosso, ha organizzato un ciclo di 3 incontri online chiamato 'Conversazioni d'alta quota' con lo scopo di creare un dialogo pubblico sul mondo dei rifugi e del turismo sostenibile.

Gli incontri saranno trasmessi in diretta sulla pagina facebook di AGRAV mercoledì 7, 14 e 21 Aprile dalle 18 alle 19.30 e coinvolgeranno rifugisti, scrittori, architetti e docenti universitari per un confronto sulla figura del rifugista, sulle caratteristiche e limiti dell’ambiente montano, sull’ importanza della sostenibilità in un rifugio e di un turismo montano più sostenibile.

PROGRAMMA