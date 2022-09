La Casa di riposo di Asiago e gli Esperti incontrano la Popolazione dell'Altopiano per due momenti di condivisione

Secondo incontro:

Conversazioni cliniche: il morbo di Parkinson, sfide, criticità e servizi innovativi

venerdì 16 settembre, ore 18.30-20.30

Sala della Reggenza, Via Stazione, 1 - 36012 Asiago

Saluti istituzionali

Interventi:

- "Fondazione Silvana e Bruno: racconti ed esperienza del Parkinson Cafè" di Giovanna Mastrotto, presidente della Fondazione, Tommaso Gandolfi, psicologo, Giampietro Zorzi, terapista motorio

- "Perché parlare di turismo e riabilitazione" di Marco Maggia, titolare Ermitage Medical Hotel, Abano Terme - VP Feder Terme

Tavola rotonda

Modera Eddi Frezza, direttore UOS Sociale



Per maggiori informazioni: 328 0893060 o casa.riposo.asiago@tiscali.it

Il primo incontro avrà luogo venerdì 9 settembre dalle 18.30 alle 20.30



I due appuntamenti hanno il patrocinio della Città di Asiago, della Federazione dei Sette Comuni e dell'ULSS 7 Pedemontana e sono in collaborazione con Parkinson Cafè, Fondazione Silvana e Bruno, Bassano Solidale, Cooperativa Sociale Il Faggio, Ermitage Medical Hotel