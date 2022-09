La Casa di riposo di Asiago e gli Esperti incontrano la Popolazione dell'Altopiano per due momenti di condivisione

Primo incontro:

Conversazioni cliniche: il morire e l'accompagnamento al fine vita

venerdì 9 settembre, ore 18.30-20.30

Sala della Reggenza, Via Stazione, 1 - 36012 Asiago

Saluti istituzionali

Interventi:

- "Dialoghi sul fine vita, accompagnamento del morente e dei familiari" di Ines Testoni, prof.ssa FISPPA Department University of Padua, Director Master in Death Studies & the End of Life

- "Servizi e fine vita al tempo del Covid" di Fabio Lorico, direttore dell'UOC (Unità Operativa Complessa Disabilità e Non Autosufficienza)

Tavola rotonda

Modera Stefano Garbin, direttore Casa di Riposo "Villa Aldina" di Rossano Veneto



Per maggiori informazioni: 328 0893060 o casa.riposo.asiago@tiscali.it

Il secondo incontro avrà luogo venerdì 16 settembre dalle 18.30 alle 20.30



I due appuntamenti hanno il patrocinio della Città di Asiago, della Federazione dei Sette Comuni e dell'ULSS 7 Pedemontana e sono in collaborazione con Parkinson Cafè, Fondazione Silvana e Bruno, Bassano Solidale, Cooperativa Sociale Il Faggio, Ermitage Medical Hotel