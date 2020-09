Convegno Zanella e la scienza

Bicentenario della nascita di Giacomo Zanella - Comune di Monticello Conte Otto - Assessorato alla Cultura - Contributo della Regione Veneto

INTERVENTI - Prof. Gaetano Thiene, Presidente dell'Accademia Olimpica:

"Scienza e tecnica unite nel progresso delle conoscenze".

Prof. Italo Francesco Baldo: " Fede e scienza in Giacomo Zanella".

Don Giovanni Costantini: "La poesia religiosa di Giacomo Zanella"

"Giacomo Zanella fin dalla giovinezza fu sempre attratto dai temi di argomento scientifico e tecnico e su di essi poetò; l’interesse che si tradusse in versi fu quello di “farvi campeggiare l’uomo e le sue passioni, senza cui la poesia, pur ricca che sia d’immagini, è senza vita”. La grande figura di Galileo Galilei, la grande impresa del taglio dell’istmo di Suez, l’invenzione dei caratteri mobili per la stampa della musica, l’evoluzione e le degenerazioni del darwinismo furono temi importanti che ancor oggi destano l’ammirazione per i versi e la riflessione per il contenuto, esposto anche in diversi interventi anche all’Università di Padova."

INGRESSO GRATUITO - POSTI LIMITATI - GRADITA LA PRENOTAZIONE

Nel pieno rispetto delle prescrizioni anti “COVID 19”, l'ingresso alla villa è consentito solo con mascherina, i posti saranno assegnati dal personale preposto. È gradita la prenotazione a info@giacomozanella.it o tramite Messenger di Facebook a “Giacomo Zanella 1820 2020”.

