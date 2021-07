Strumenti a percussione nella rassegna di concerti di Controtempo

Comincia con gli strumenti a percussione la rassegna di concerti di Controtempo, progetto di divulgazione musicale nato dall'incontro di tre musicisti vicentini. In questo appuntamento, il percussionista, compositore e performer Francesco Cigana si cimenterà in una serie di improvvisazioni, con l'obiettivo di scoprire e rivelare una parte delle innumerevoli possibilità espressive e timbriche di questa famiglia di strumenti.



? Domenica 18 Luglio - dalle ore 18:00 ?



? Ingresso libero riservato ai soci ARCI. Sostieni la cultura e tesserati la sera stessa dell'evento!

? Entrata libera per i musicisti che si esibiscono in serata!!!



Biografia:

“Durante i miei studi ho sviluppato un crescente interesse per la ricerca timbrica e un approccio melodico alla strumento, cercando di applicarli in tutti i vari generi musicali che ho incontrato nel mio percorso artistico, da

avanguardia al pop. Quasi come naturale conseguenza abbraccio l'improvvisazione musicale, in cui la vastità di

possibilità espressive e il rapporto diretto con la materia sonora costringono quasi il musicista a concentrarsi su aspetti musicali troppo spesso trascurati negli studi del mio strumento.

Nel mio viaggio attraverso l'improvvisazione cerco di approfondire sia l'approccio idiomatico e non idiomatico che l'ensemble

direzione come giocatore e regista, studiando e imparando costantemente per tutte le diverse fonti disponibili.

Essendo fortemente influenzato da grandi menti e musicisti, mi sento sempre profondamente ispirato dalla loro musica e dal loro lavoro, e costretti a portare avanti la ricerca e l'esplorazione, come hanno fatto loro.



Recentemente ho focalizzato la mia attenzione e lavoro verso la creazione di performance multidisciplinari, in collaborazione con tecnologie di fascia alta, creando un'esperienza immersiva.



Ho anche iniziato un viaggio personale come solista, esplorando questa dimensione stimolante in una moltitudine di forme

(concerto alla cieca, sonificazione..). Inoltre sono interessato e lavoro attivamente nel campo della collaborazione cross.art,

costruire interazione e collegare la musica con diverse discipline come la scultura, la danza, la poesia.



Per me ogni stimolo può essere incanalato nella produzione musicale. Questo processo coinvolge e potenzia la curiosità

esplorare il limite fisico del mio strumento e soprattutto il suo lato personale ed espressivo, costringendomi a



creare e indagare senza pregiudizi o abitudine. La curiosità è la forza che mi spinge di più, e guida una sfidapercorso che voglio seguire”.

