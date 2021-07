Controtempo in concerto

Proseguono i concerti live di Controtempo con Carlo Siega, poliedrico chitarrista di Mestre, per la prima volta a Vicenza.

Per l’occasione verranno a trovarci anche gli amici di Taverna Maderna, associazione padovana di compositori e musicisti per la quale Siega ha suonato l’anno scorso.



Dimenticatevi i suoni che conoscete: Siega proporrà un insolito programma volto ad esplorare la produzione attuale di musica di ricerca per chitarra elettrica sola. La selezione dei brani appartiene a compositori di fama internazionale caratterizzati da background, poetica e respiro tra loro molto diversi: alcuni di questi brani saranno vere e proprie prime esecuzioni, da ascoltare nella cornice del giardino di Porto Burci.



? CARLO SIEGA ?

Vincitore del prestigioso Kranichsteiner Musikpreis per l’interpretazione ai Ferienkurse für die Neue Musik di Darmstadt nel 2018, e di altri concorsi e borse di studio, Carlo è un chitarrista devoto all’esecuzione e interpretazione della musica d’oggi.

Si è esibito in qualità sia di solista sia in ensemble presso numerosi enti in Italia e all’estero, ed attualmente è dottorando in Performing Arts presso la 'Anton Bruckner' Privatuniversität di Linz (Austria).





Ingresso libero riservato ai soci ARCI. Sostieni la cultura e tesserati la sera stessa dell'evento!Consigliata la prenotazione.

