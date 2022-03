Contrade alte, escursione sulle colline di Marostica

Marostica sorge ai piedi dell'Altopiano dei Sette Comuni e il suo territorio è in buona parte collinare, suddiviso in frazioni in cui si trovano sparsi qua e là piccoli nuclei abitati, le contrade.

Si parte da una di queste, Contrà Capitei, per un itinerario dedicato alle zone rurali.

Si percorre una parte dell'antico "sentiero del Sette" per raggiungere le contrade dei Pianari e dell'Erta, dove si potranno ammirare ampi panorami sia verso le montagne che verso la pianura veneta.

QUANDO: mercoledì 23 marzo 2022

Ore 8:45

Ritrovo presso Trattoria Pizzeria "Ai Capitei" (Marostica) | link Maps: https://goo.gl/maps/9au2Vv3A1LurH8mX8

DURATA: circa 3 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 6 km, dislivello 220 m.

COSTI

ESCURSIONE CON GUIDA NATURALISTICO-AMBIENTALE

€ 15,00 adulti

€ 5,00 sotto i 16 anni

GRATIS sotto i 10 anni

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, bastoncini da trekking (consigliati), scorta personale d'acqua, abbigliamento idoneo alla stagione, dotazione personale di mascherina e gel igienizzante.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

348 8630711



L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.