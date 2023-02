I Contrada Lorì, "un po' folk e un po' no", in concerto al Lucky Tap

Venerdì 3 marzo dalle 21:00 arrivano al Lucky Tap i Contrada Lorì, un gruppo veronese "un po' folk e un po' no".

VENERDÌ 3/3/2023 ALLE ORE 21:00 Contrada Lorì | Live LuckyTap

La Contrada Lorì nasce ad Avesa, sulle colline vicino a Verona. Un progetto musicale a kilometri Zero, Biologico e fatto con amore. Riprende il repertorio di tradizione orale di Verona e propone musica originale cantata nel dialetto della città. Musica esclusivamente acustica fatta di voci, strumenti di legno, corde, sudore e passione. Dal 2012 la Contrada Lorì suona initerrottamente a Verona e nelle città vicine facendo ballare e commuovere un pubblico che va dai bambini alle persone anziane, suonando sulle montagne, nelle piazze, ai matrimoni e nei teatri. 2 candidature alla targa Tenco per l'album dialettale e finalisti al Folkest 2018. I nostri numerosi fan ci hanno richiesto a gran voce di mettere in streaming i nostri dischi, e così abbiamo deciso di far sentire la nostra musica al mondo intero. Dopo 10 anni di intensa carriera siamo curiosi e abbiamo voglia di portare la nostra musica lontano da Avesa.