Escursione guidata: l’Incanto con la Natura e la Serenità, pranzo in Malga Foraoro

Domenica 13 Dicembre 2020 dalle 9.00 alle 15.00

Escursione guidata: l’Incanto di raggiungere Malga Foraoro e pranzo in malga

Posti ideali per chi ama il contatto con l’Essenza della Natura, le Tradizioni e la Storia. Ampie distese verdi e aree boschive che circondano le malghe di Caltrano per un’immersione in paesaggi spettacolari dove ammirare il panorama della sottostante vallata. Tra i boschi potremmo incontrare lepri, volpi, caprioli e giocare con un mondo di “fischi”, mentre volgendo lo sguardo al cielo non è raro scorgere falchi e l’imponente aquila. Un percorso per godere delle bellezze paesaggistiche e osservare testimonianze storiche come le trincee, le ex strade militari e le baracche utilizzate nel corso della Prima Guerra Mondiale.

L’ambiente e la Natura tutta ci coccoleranno fino alla Serenità di Malga Foraoro.

Guida: Michele Boscolo - AMM Accompagnatore di Media Montagna - Collegio Guide Alpine Veneto, Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni” Asiago

Meta: inedito e nascosto sentiero naturalistico verso Malga Foraoro, pranzo @malgaforaoro (prezzo medio 18€)

Escursione: medio/facile - 10 km circa - percorso ad anello - dislivello positivo inferiore ai 400 m

Consigliato il pranzo in Malga Foraoro

………………………………………………………

Costo escursione guidata: 20€ - ragazzi sotto i 15 anni: 5€. COSTO PRANZO (prezzo medio 18€ da PAGARE DIRETTAMENTE in Malga!!!

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA

Contatti: 3333909203 WhatsApp - SMS - telefonate - pontinmichele@gmail.com

………………………………………………..

Ora & Luogo di ritrovo: ore 9.00 - Parcheggio di Bocchetta Granezza (Strada Monte Corno, 36046 Lusiana VI) https://goo.gl/maps/UPyA6CacJWCTivYb9

Spostamento: Mezzo proprio

……………………………………………...

Equipaggiamento richiesto: Scarponi da montagna, k-way, vestiario adeguato alla stagione, zaino, borraccia con acqua (almeno 1L) e snack, guanti, berretto. Pranzo in Malga Foraoro. Obbligatori mascherina e gel igienizzante personali.

Consigliato: snack, frutta secca, cioccolato, bibita tipo tè, bastoncini.