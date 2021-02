I Sabati Musicali: appuntamento on line con l'opera

Fa tappa nel mondo del belcanto il consueto appuntamento in streaming de “I Sabati Musicali”, il cartellone dedicato agli allievi dei corsi strumentali e vocali del Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di Vicenza in collaborazione con la Biblioteca Civica Bertoliana.

Sabato 6 febbraio 2021 alle ore 17.00, visibile sulla pagina www.facebook.com/ conservatorio.divicenza.9, sarà trasmesso dalla Sala “Marcella Pobbe” dell’Istituto musicale vicentino il concerto a cura della Classe di Canto del prof. Maurizio Scarfeo. Verranno tradotte in forma “cameristica”, con l’accompagnamento al pianoforte del m° Song Kioungha, arie appartenenti a celebri opere liriche, da Verdi a Puccini, passando per Gounod. Ad aprire il programma sarà il baritono Linxu Duan con la supplichevole aria di Germont (padre di Alfredo) “Di Provenza, il mare, il suol” con cui, ne “La traviata” di Giuseppe Verdi (1813-1901), il genitore tenta di dissuadere il figlio dal vedere Violetta; a seguire il tenore Arsalan Seyedcharmchi “vestirà i panni” del bandito Dick Johnson/Ramerrez per interpretare “Ch’ella mi creda libero e lontano”, il rassegnato canto del terzo atto pensando all’amata Minnie, protagonista de “La fanciulla del west” di Giacomo Puccini (1858-1924). Del “Faust” di Charles Gounod (1818-1893) il soprano Chuanyue Chen proporrà “Ah! je ris de me voir si belle en ce miroir”, la famosa aria di Margherita (conosciuta anche come “Canzone del gioiello”) prima dell’incontro con Faust. Si conclude con un altro classico pucciniano, “Tosca”, e il duetto del primo atto della protagonista e Cavaradossi “Mario, Mario, Mario... Son qui”, interpretato dal soprano Vittoria Bettanin e il tenore Jin Bok Lee. Un “pomeriggio all’opera” che, pur senza costumi di scena e orchestra, promette di restituire tutta l’atmosfera necessaria per entrare nelle trame e nella bellezza dei titoli proposti.