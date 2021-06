Conservatorio di Vicenza: "Note a cielo aperto" propone l'opera Gianni Schicchi di Puccini

Proseguono gli appuntamenti della settimana della nuova rassegna concertistica dal vivo del Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo” “Note a cielo aperto - Concerti estivi al Chiostro del Conservatorio” che terrà compagnia al pubblico cittadino per tutto il mese di giugno con un ricco excursus sonoro sui tanti corsi vocali e strumentali attivi presso l’Istituto. Il nuovo cartellone, pensato per riportare la musica alla sua dimensione più naturale in un clima di condivisione e di scoperta, si rivolge sia agli affezionati che non hanno potuto beneficiare degli eventi in presenza per un lungo periodo sia a chi desidera coltivare nuovi interessi, in un contesto peraltro alquanto suggestivo e accogliente, dotato inoltre di un punto ristoro.

Venerdì 11 giugno, alle 18.30, andrà in scena il momento operistico della stagione: sarà proposta, in una versione con accompagnamento pianistico e 15 interpreti, con la direzione di Francesco Rosa e la supervisione registica di Roberto Recchia, l’opera comica di Giacomo Puccini (1858-1924) “Gianni Schicchi”, il cui libretto di Giovacchino Forzano è basato su un episodio del Canto XXX dell’Inferno di Dante: si tratta del terzo e più famoso titolo del famoso Trittico di opere pucciniane in un solo atto, concepite per essere rappresentate insieme. Tuttavia grazie al grande successo ottenuto da subito, “Gianni Schicchi” ebbe ben presto vita autonoma. In caso di pioggia i concerti si terranno nella Sala Concerti “Marcella Pobbe”. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazioni@consvi.it. Accesso per il pubblico a partire dalle ore 18.00.

Giacomo Puccini (1858-1924) Gianni Schicchi Libretto di Giovacchino Forzano

Direttore: Francesco Rosa

Supervisione registica: Roberto Recchia

Al pianoforte Kyoungha Song

Interpreti

Gianni Schicchi: Alberto Zanetti

Lauretta: Hanna Kim

Zita Erica: Zulhika Benato

Rinuccio: Yuanyuan Gong

Gherardo: Yumin Yang

Nella: Chuanyue Chen

Gherardino: Nicolò Balducci

Betto di Signa: Diego Castello

Simone: Yitian Liu

Marco: Jiaqiu Fan

La Ciesca: Chiara Selmo

Maestro Spinelloccio: Nicola Sonego

Notaio Nicola Sonego: Nicola Sonego

Pinellino: Duan Linxu

Guccio: Ludovico Dal Pra

Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” Contra’ San Domenico, 33 - Vicenza - tel. 0444 507551