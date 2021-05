Conservatorio di Vicenza: concerto on line di musica indiana

La programmazione via web de “I Sabati Musicali”, il tradizionale cartellone in collaborazione con la Biblioteca Civica Bertoliana dedicato agli allievi del Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”, prepara un nuovo appuntamento con i suoni e le tradizioni dell’India.

Sabato 8 maggio alle ore 17.00 attraverso la pagina www.facebook.com/ conservatorio.divicenza.9 (e a seguire nell’archivio permanente del canale YouTube “conservatoriovicenza”), con il coordinamento della docente Marged Flavia Trumper, Silvia Centanni, Michela Commisso e Atena Fedele, voci, accompagnate da Manish Madankar, tabla, e Leo Vertunni, sitar, eseguiranno:

Rang Darungi, holi semiclassica in rag mishra khamaj e tal keharwa. Il pezzo è una holi semiclassica tradizionale elaborata secondo lo stile di Benares, come è stata trasmessa dalle maestre Girija Devi e Sunanda Sharma. Per “semiclassico” si intende un genere folk elaborato in chiave classica: holi è infatti un canto tipico del festival dei colori che cade a inizio primavera e descrive i giochi amorosi tra la coppia divina Radha e Krishna in questa stagione. La festa di holi rappresenta dunque il risveglio primaverile ed è caratterizzata da danze, giochi e scherzi (come spruzzarsi acqua colorata) che sovvertono l’ordine sociale.

L’India è un territorio particolarmente vicino a Vicenza grazie al percorso accademico in Musiche tradizionali a indirizzo indologico (Musica indiana), con un triennio e un biennio di specializzazione, attivo al “Pedrollo”: unica sede in Italia e vertice in Europa insieme a Rotterdam (Olanda).