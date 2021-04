Conservatorio di Vicenza: concerto on line di musica da camera

Tornano dopo una breve pausa le proposte on line della rassegna dedicata agli allievi dei corsi strumentali e vocali del Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di Vicenza “I Sabati Musicali”: il noto cartellone in collaborazione con la Biblioteca Civica Bertoliana per tradizione ospitato a Palazzo Cordellina e per la modalità web temporaneamente in svolgimento presso l’Istituto di Contra’ San Domenico. Sabato 17 aprile alle ore 17.00, visibile sulla pagina www.facebook.com/ conservatorio.divicenza.9 - e a seguire sempre disponibile nell’archivio permanente del canale YouTube “conservatoriovicenza” - si terrà il concerto di “Musica da Camera e Pianoforte” a cura, rispettivamente, degli studenti dei proff. Rita Romano e Riccardo Zadra.

Ad aprire il programma sarà la formazione composta da Marco Cassol, pianoforte, Valeria Bernardi, violino, Federico Franco, viola, e Gianluigi Bernardi, violoncello, impegnata nell’esecuzione dell’Allegro non troppo del Quartetto con pianoforte op. 60 in do minore di Johannes Brahms (1833-1897): il più intenso, cupo e drammatico movimento del più bello dei tre quartetti della serie (op. 25 in sol minore e op. 26 in la maggiore gli altri due). Un’opera con una gestazione di 20 anni nella quale è innegabile il coinvolgimento autobiografico del compositore, avendo cominciato a concepirla negli anni della malattia mentale e della morte dell’amico e maestro Robert Schumann, dolore che si sommava ai dissidi interiori per i sentimenti che provava verso la vedova Clara. Il quartetto rappresenta in un certo senso una summa dell’arte del Brahms maturo, fatta di opposti: stile classico ed espressione romantica, costruzione e libera fantasia. A seguire il pianista Richard Bortolan, allievo del prof. Zadra, proporrà la “Vallée d’Obermann” di Franz Liszt (1811-1866), tratto dalla serie di tre suites per piano solo “Anni di pellegrinaggio” (Années de pèlerinage), notevole esempio del tardo stile del compositore dove il caratteristico virtuosismo da concerto risulta in secondo piano rispetto alla sperimentazione armonica. “Vallée d’Obermann” è il sesto pezzo della prima suite dedicata alla Svizzera, ispirato dall’omonimo romanzo in pieno spirito romantico di Étienne Pivert de Senancour (Liszt fa precedere da un’epigrafe o una citazione letteraria ciascuno dei brani della raccolta): è il brano più lungo della raccolta contraddistinto da un semplice tema discendente che via via si trasforma dal punto di vista sonoro, tonale e armonico. Infine gli allievi della prof.ssa Romano Marta Meneghello, pianoforte, Gaia Varo, violino, Leila Cattani, viola, e Francesco Bettin, violoncello, chiuderanno il concerto on line con l’Allegro iniziale del Quartetto per pianoforte n. 1 in sol minore K 478 di Wolfgang Amadeus Mozart (1765-1791), pagina mozartiana rivoluzionaria e straordinaria che compositivamente risponde più al modello del concerto per pianoforte che a quello della sonata pianistica o per violino e pianoforte: una sorta di concerto in miniatura con il pianoforte in un ruolo solistico e il gruppo degli archi in rapporto concertante e di dialogo. L’ambientazione del primo movimento è drammatica e crea un coinvolgimento unico.