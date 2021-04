Conservatorio di Vicenza: concerto on line di arpa e percussioni

Il Conservatorio di Musica Vicenza “Arrigo Pedrollo” prepara uno speciale appuntamento online fuori dai tradizionali cartelloni concertistici per giovedì 29 aprile alle ore 17.00 sulla pagina www. facebook.com/conservatorio. divicenza.9 (e disponibile a seguire nell’archivio permanente del canale YouTube “conservatoriovicenza”): protagonista sarà l’Avalokite Duo, composto dagli ex docenti dell’Istituto musicale vicentino Guido Facchin, alle percussioni, e Patrizia Boniolo, all’arpa. Avalokite Duo nasce proprio in seno al “Pedrollo” con lo scopo di far conoscere l’arpa da concerto a pedali e il variegato mondo delle percussioni in ambito cameristico.

Il duo è impegnato da una parte nel divulgare la musica contemporanea e dall’altra nel valorizzare la musica popolare, anche tramite l’impiego di strumenti folcloristici tipici appartenenti alle varie tradizioni esplorate. Molti sono i musicisti che hanno scritto appositamente per la formazione, fra i quali si ricordano: Cosimo Colazzo, Mariabianca Furgeri, Paolo Furlani, Fabio Mengozzi, Mario Pagotto, Riccardo Riccardi, Paola Samoggia, Claudio Scannavini, Elda Schiesari, Lorenzo Signorini, Andrea Talmelli, Marco Zuccante.

Nel repertorio del duo non mancano inoltre trascrizioni di importanti brani classici che vengono plasmati sulle timbriche peculiari e cangianti degli innumerevoli strumenti a percussione e sulle sonorità coloristiche e caratteristiche dell’arpa. L’esclusivo concerto aprirà proprio con un pezzo classico, “La fille aux chveux de lin” (La fanciulla dai capelli di lino) dal primo libro dei “Préludes” di Claude Debussy (1862-1918): uno dei più semplici e lineari tra tutti i preludi delle due raccolte pianistiche del compositore francese, eppure tecnicamente impegnativo per la leggerezza e delicatezza richiesta dall’esecuzione. La versione del duo è arrangiata per Glockenspiel e arpa. Tratte dal disco dell’Avalokite Duo “The Spirit of Sound” (Dynamic, 2018) si ascolteranno “Las Canciones Españolas Antiguas” di Garcia Lorca (1898-1936), oltre che grande poeta musicista ispirato dal cante jondo (uno stile vocale del flamenco), trascritte e adattate da Facchin e Boniolo per Glockenspiel, castagnette, melodica e arpa. Segue “Music for Harp and percussion” di Lou Harrison (1917-2003), compositore statunitense che si è dedicato molto alle percussioni, anche non “convenzionali”, mentre chiude l’esibizione la suite orientale, compresa sempre nell’album “The Spirit of Sound”, “Wu Shih”, composta da Facchin. L’Avalokite Duo, ha registrato anche il cd “The Planets” (Stradivarius Records, 2019), con musiche di Lou Harrison e Guido Facchin.