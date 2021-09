Conservatorio di Vicenza: concerto della trombonista Abbie Conant

A conclusione della prestigiosa Masterclass di Trombone con la musicista americana Abbie Conant il Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo” organizza nel Chiostro uno speciale concerto finale aperto al pubblico per sabato 25 settembre alle ore 16.00. La pluripremiata performer e trombonista Abbie Conant, laureatasi alla Juilliard School di New York, è professore di trombone in Germania presso la Hochschule für Musik di Trossingen, rinomata a livello europeo per l’alta qualità dell’insegnamento. Per oltre 30 anni la Conant e il compositore William Osborne hanno collaborato all’ideazione di un nuovo genere altamente integrato di teatro musicale strumentale, un Gesamtkunst in cui la Conant si combina con prestazioni strumentali, canto e pantomima combinati con elettronica del suono. È stata trombone solista della Munich Philharmonic per 13 anni. È attiva nell’improvvisazione, nell’elettronica e nella musica sperimentale. Abbie Conant è anche nota nel mondo degli ottoni per la sua battaglia legale durata 11 anni e vinta contro una clamorosa discriminazione di genere nella Munich Philharmonic. Le sue esperienze hanno ispirato il libro di Malcolm Gladwell Blink che è stato per 18 settimane nella lista dei bestseller del New York Times. Per il programma del concerto finale della masterclass vicentina, la trombonista e gli allievi del corso eseguiranno insieme brani che vanno dalla musica rinascimentale e barocca alla grande tradizione classica: “Compiuta è l’opera gloriosa” dall’oratorio tedesco “La Creazione” di Franz Joseph Haydn (1732-1809), Canzon XXXIII di Tiburzio Massaino (1550-1609), “Aria della Battaglia” di Andrea Gabrieli (1533-1586), il tradizionale inglese “Scarborough Fair”, l’Adagio dalla Sinfonia n. 3 di Camille Saint-Saëns (1835-1921), il mottetto “Um Mitternacht” di Anton Bruckner (1824-1896) e la “Canzona” di ispirazione rinascimentale di Walter Hartley (1927-2016). Ingresso gratuito con obbligo di Green Pass e mascherina. Masterclass e concerto rientrano nel programma Erasmus.