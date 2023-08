Conferenza: da Manzoni a Paolo Orgiano (le possibili fonti d'ispirazione de "i promessi sposi")

Non è dato sapere se Manzoni conoscesse la vicenda umana e processuale di Paolo Orgiano, ma è certo che conoscesse quelle del suo quadrisavolo, Giacomo Maria (Barzio, 11 gennaio 1576 – Lecco, 10 marzo 1642), vissuto nell'epoca e nei luoghi di ambientazione del suo capolavoro. Giulia Beccaria aveva consegnato agli Scola (imprenditori serici che comprano tutti i beni lecchesi di Manzoni nel 1818) i documenti sugli antenati di Alessandro, fino all'ultimo abitatore in Valsassina. Giacomo Maria si sposta a Lecco, vi erige la villa di famiglia, attuale museo e vive veramente come Don Rodrigo: ha i Bravi, è arrestato e accusato di essere mandante di untori della peste, accusato di rapimenti di donne, omicidi e agguati. Graziato tramite le sue influenze presso le autorità milanesi, venne successivamente accusato di altri delitti simili in contumacia, essendo scappato nel territorio della repubblica Veneta, e per questo si trovano documenti di procedimenti giudiziari contro di lui anche in Archivio di Stato a Venezia. alla sua morte il patrimonio immobiliare dei Manzoni risulterà comunque quadruplicato.



Una vicenda che è stata portata alla luce all'inizio degli anni '90 da Mauro Rossetto, Direttore Scientifico del Museo Manzoniano a Villa Manzoni, Lecco. Sono stati studiati e pubblicati i documenti esistenti in Archivio di Stato a Venezia, in quello di Milano e nell'Archivio della famiglia Scola.

L'incontro si terrà il 03/09/2023 alle ore 17:00 al Palazzo dei Vicari a Orgiano

A?lla fine è previsto un momento conclusivo curato dalla Pro Loco di Orgiano.