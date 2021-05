Martedì 11 maggio, alle ore 18.30, presso lo stabile di Costenaro Assicurazioni in via Papa Pio X, n. 58 a Cassola, verrà presentato il concorso fotografico "Scattiamo". Il concorso "Scattiamo", che si inserisce nel più vasto progetto di solidarietà per il comprensorio bassanese denominato Ziliotto azioni di cuore e voluto dall'imprenditore Diego Ziliotto, vuole dimostrare vicinanza al settore sportivo, che si trova in gravi difficoltà da più di un anno e lanciare il messaggio che insieme è possibile andare avanti. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta ad associazioni sportive, a singoli sportivi e a tutta la cittadinanza; a seguito della scelta della giuria, verranno premiati (con riconoscimenti monetari e in attrezzature sportive) i primi tre di ogni categoria; saranno inoltre menzionati alcuni scatti considerati particolarmente significativi. A settembre verrà allestita una mostra con le migliori fotografie. Martedì 11 maggio, alle ore 18.30, presso lo stabile di Costenaro Assicurazioni (in via Papa Pio X, n.58 a Cassola) verrà presentato ufficialmente il concorso alle associazioni sportive, ai rappresentanti politici e alle varie testate giornalistiche.