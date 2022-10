Concerto sinfonico al teatro comunale di Lonigo

Torna al Teatro Comunale di Lonigo il tradizionale appuntamento con l’Orchestra del Teatro Olimpico, che proprio a Villa San Fermo ha il suo quartier generale, per il concerto di diploma della classe di direzione d’orchestra del maestro Andretta al Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza. In programma la Seconda Sinfonia di Beethoven, il Concerto per corno di Richard Strauss e le Ouverture in stile italiano di Schubert.

SABATO 29 OTTOBRE 2022, ORE 21

Teatro Comunale di Lonigo

Concerto finale dei laureandi del Corso di direzione d'orchestra al Conservatorio "A. Pedrollo" di Vicenza - classe del maestro Giancarlo Andreatta

Orchestra del Teatro Olimpico

Francesco Di Giorgio e Luigi Bedin, direttori

Damiano Servalli, corno



Beethoven, Sinfonia n. 2

Schubert, Ouverture in Do maggiore “im italienischen Stile”

R. Strauss, Concerto per corno e orchestra n. 1

Schubert, Ouverture in Re maggiore “im italienischen Stile”