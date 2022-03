Concerto pianistico a 4 mani al Conservatorio di Vicenza

Sarà un concerto pianistico a 4 mani quello in arrivo il 15 marzo 2022 per “I Martedì al Conservatorio”, la tradizionale rassegna musicale del “Pedrollo” di Vicenza contraddistinta dall’alta qualità delle performance e delle proposte artistiche. Sul palco della Sala “Marcella Pobbe” dell’Istituto musicale di Contra’ San Domenico, alle ore 18.00, interverrà il duo composto dai docenti Federica Righini e Riccardo Zadra con un raffinato programma di musiche tra Otto e Novecento. Ad aprire una scelta di brani di Jules Massenet (1842-1912) provenienti da “Scènes de bal” op. 17 e dalla suite di dodici pezzi “Année passée”, seguiti dai “Jeux d’enfants” op. 22 di Georges Bizet (1838-1875), raccolta di grande eleganza stilistica e inventiva armonica che ebbe anche, grazie al successo riscosso, una trascrizione orchestrale di alcuni titoli. Si continua ad evocare il mondo infantile attraverso i “15 portraits d’enfants d’Auguste Renoir” di Jean Françaix (1912-1997), prolifico compositore e pianista francese, appartenente al neoclassicismo musicale, che scrisse i suoi ritratti per essere suonati dai giovani studenti di pianoforte, catturando spontaneamente la grazia dei dipinti di Renoir. Il concerto si chiude con la “Rapsodie espagnole” di Maurice Ravel (1875-1937) nella versione per pianoforte a 4 mani dell’autore stesso: versione che è all’origine della partitura orchestrale divenuta una delle prime grandi opere per orchestra di Ravel. Federica Righini e Riccardo Zadra, pianisti, insegnanti, ricercatori, formatori e autori, hanno iniziato il loro sodalizio artistico, ancora giovanissimi, all’Ecole Internationale de Piano di Losanna, creata dal M° Fausto Zadra. Un affiatamento che si è sviluppato in oltre trent’anni di attività affiancando, alla loro personale carriera individuale, come solisti e cameristi, un’attività regolare in duo come concertisti, docenti, scrittori e conferenzieri, in tutta Italia e all’estero.

