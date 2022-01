Concerto per celebrare il Giorno della Memoria al Conservatorio

La storica rassegna “I Martedì al Conservatorio” del “Pedrollo” di Vicenza, contraddistinta dall’alto profilo artistico delle proposte a cura di insegnanti, diplomati eccellenti ed ospiti di prestigio, martedì 25 gennaio 2022 alle ore 18.00, presso la Sala “Marcella Pobbe” dell’Istituto musicale, organizza come da tradizione uno speciale concerto inserito nel programma di iniziative promosso dal Comune di Vicenza per celebrare “Il Giorno della Memoria”: un cartellone sviluppato attorno alla ricorrenza del 27 gennaio, giornata in cui le truppe dell’Armata Rossa liberarono nel 1945 il campo di concentramento di Auschwitz e istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite quale commemorazione internazionale per ricordare le vittime dell’Olocausto.

L’appuntamento dei “Martedì” mette insieme un repertorio di brani che o sono direttamente collegati al tema o lo richiamano facendo leva sull’intimità e su un sentimento di spiritualità universale, fra Novecento, grande tradizione classica e nuove composizioni. Si comincia con i Sei piccoli pezzi per pianoforte (“Sechs kleine Klavierstücke”) op. 19 di Arnold Schönberg (1874-1951) suonati da Leonardo Vaccari: un esempio di scrittura pianistica spoglia ed essenziale, una miniaturizzazione estrema della forma che fa dei “Sei piccoli pezzi” quasi degli aforismi di musica atonale, senza retoriche e all’insegna dell’interiorità. Il pianista Vaccari accompagnerà poi la docente Elisabetta Andreani, contralto, nell’esecuzione di “Urlicht”, lied di Gustav Mahler (1860-1911) composto per formare il quarto movimento della Sinfonia n. 2 in Do minore, il cui testo è tratto dalla raccolta di liriche popolari tedesche “Des Knaben Wunderhorn” (Il corno meraviglioso del fanciullo).

Nella poesia, al dolore del mondo si contrappone la beatitudine divina, concetto che Mahler riesce ad esaltare creando un piccolo capolavoro nel quale è condensata tutta la sua arte. A seguire “Ich bin der Welt abhanden gekommen”, altro lied mahleriano che questa volta attinge al lirismo del poeta e filologo orientalista Friedrich Rückert, elegante ed allo stesso tempo intenso: sono versi che ispirano un desiderio di solitudine e di ritiro nella natura incorrotta quelli che fanno nascere i cinque “Rückert Lieder”. Il prof. Adalberto Ferrari proporrà quindi la sua composizione basata su un’improvvisazione per clarinetto basso “Improvvisazioni come pietre d’inciampo”, richiamando nel titolo l’iniziativa dell’artista tedesco Gunter Demnig che ha inserito nel tessuto urbanistico e sociale delle città europee dei blocchi di pietra con una piastra di ottone a memoria dei cittadini deportati nei campi di sterminio.

Il concerto si conclude con il brano vocale “Recordare” del docente Pierangelo Valtinoni, seguito dal suo arrangiamento per voce e sei strumenti della raccolta di composizioni per voce e pianoforte (melodie concepite per essere cantate da un coro di bambini) “Ich wandre durch Theresienstadt”, della poetessa, scrittrice e musicista Ilse Herlinger Weber (1903-1944), deportata a Theresienstadt a 39 anni insieme al marito Willy e al figlio più piccolo, Tommy. Durante la prigionia Ilse compone oltre 60 poesie e intrattiene i bambini accompagnandosi con una chitarra per non far loro percepire l’orrore che li circonda. Nel 1944 il marito viene trasferito ad Auschwitz e Ilse decide di seguirlo con il figlio, insieme a loro vengono trasferiti anche i bambini dell’infermeria di Theresienstadt. Prima di partire per Auschwitz Willy nascose sotto terra, nel capanno degli attrezzi, le poesie e canzoni che la moglie aveva composto nei due anni di detenzione a Theresienstadt. Arrivati ad Auschwitz Ilse e Tommy vennero subito uccisi. Willy sopravvisse e poté poi riabbracciare Hanus, il figlio sopravvissuto, e recarsi a Theresienstadt per recuperare il pacco che aveva sotterrato. Elisabetta Andreani canta accompagnata da Ferrari e Vaccari a cui si aggiungono Steno Boesso, fagotto, Tommaso Gasparoni, oboe, Michele Orlando, corno, e Antonio Vivian, flauto.

