Concerto dell'Orchestra del Teatro Olimpico diretta da Davide Sanson. Al pianoforte Alexander Lonquich

Lunedì 28 ore 20:00 Teatro Comunale di Vicenza Orchestra del Teatro Olimpico Davide Sanson, direttore Alexander Lonquich, pianoforte PROGRAMMA Francis Poulenc Aubade Antonín Dvořák Serenata per 10 strumenti a fiato, violoncello, contrabbasso in Re minore, op. 44 Bohuslav Martinů Sestetto per pianoforte e strumenti a fiato Igor Stravinsky Concerto per pianoforte e fiati Per info e prenotazioni: segreteria@orchestraolimpico.it 0444 326598 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18)

