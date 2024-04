Concerto lirico "Come eravamo, opera, operetta e canzoni d'autore"

Recital-spettacolo che abbraccia “Piccola” e “Grande” Lirica, ovvero ben tre generi musicali, ancor oggi fiore all’occhiello della nostra tradizione culturale, autentiche perle accomunate dall’accattivante propensione lirica e condensate in un programma dal ritmo elevato, a valorizzare le doti interpretative e canore degli artisti.

Una scaletta a perdifiato che apre con i più significativi brani degli Operisti che hanno dato lustro a Belcanto e Romanticismo (Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi, Bizet e Puccini), per proseguire con la Belle Époque ad esaltare le celebrate operette di Lehàr, Ranzato, Benatzky (Vedova allegra, Cavallino bianco, …) e in chiusura le popolarissime canzoni del primo ‘900 firmate da De Curtis, Di Capua, Bixio, ...