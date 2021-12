Concerto lirico: Barbara Frittoli e Sara Mingardo

19 dicembre 2021, ore 17

Teatro Comunale di Lonigo

CONCERTO LIRICO

Barbara Frittoli, soprano

Sara Mingardo, contralto

Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici

Mosè Edmondo Savio, direttore

Coro lirico Bresciano Giuseppe Verdi

Organizzazione a cura di Concetto Armonico con la collaborazione del Teatro Comunale di Lonigo e dell’Archivio storico Tullio Serafin, dal progetto Vicenza in Lirica Fuori le Mura

direttore artistico Andrea Castello



Biglietti:

Platea e I galleria € 25,00 intero – € 22,00 ridotto over 65 e under 30

II galleria e palchi di I e II galleria € 20,00 intero – € 17,00 ridotto over 65 e under 30

III galleria € 15,00 intero – € 12,00 ridotto over 65 e under 30

INFORMAZIONI:

Teatro Comunale di Lonigo, nei giorni 11 – 13 – 18 dicembre dalle 9.30 alle 11.30 e 15 dicembre dalle 16.30 alle 18.30

Concetto Armonico 349 62 09 712

Email biglietteria@vicenzainlirica.it

Online vivaticket.com



L’accesso al Teatro è consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass.