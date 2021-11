Concerto di James Taylor a Bassano il 2 novembre 2022

James Taylor ha annunciato il rinvio del suo tour europeo, previsto per i primi mesi del 2022, a causa delle complicazioni che la crisi pandemica continua a creare in molti dei paesi interessati dal tour. Delle cinque date del tour italiano, viene dunque rinviato anche il concerto organizzato da DuePunti Eventi in programma al Palabassano 2 di Bassano del Grappa, ora riprogrammato per il 2 novembre 2022.

Il leggendario cantautore sarà in tour accompagnato dalla sua All Star Band. Sarà l’occasione per i tantissimi fans Italiani di James di riascoltare i brani della sua straordinaria carriera. James Taylor ha fatto uscire il suo ventesimo album “American Standard”, una raccolta di cover del Great American Songbook, nel febbraio 2020 e con lo stesso disco si è aggiudicato il Grammy come Best Tradition Pop Vocal Album, il sesto della sua carriera. In questo 2021 si è resto protagonista di uno straordinario tributo a Garth Brooks durante la cerimonia di assegnazione dei Kennedy Centers Honors.

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono totalmente validi per la nuova data e potranno dunque essere utilizzati dagli spettatori che ne sono in possesso.

I biglietti per la nuova data torneranno in vendita a breve sul circuito Ticketone.

