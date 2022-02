Concerto in Conservatorio: il clarinettista Marco Motta a 'Dopo il rumore'

Indirizzo non disponibile

Sarà il sassofonista, clarinettista, compositore e video performer Marco Motta il protagonista, venerdì 25 febbraio 2022 alle ore 18.00 in Sala Concerti “Marcella Pobbe”, del prossimo appuntamento di “Dopo il rumore”: la rassegna del Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo” dedicata alla scena contemporanea, da intendersi, nella visione del nuovo direttore artistico Adalberto Ferrari, come “musica d’oggi”, senza confini di genere e all’insegna della qualità, con l’obiettivo di riunire le diverse visioni musicali della contemporaneità. Il concerto dal titolo “Surrealistik Trick - Fra musica, video e Alice in Wonderland” porterà sul palco dal vivo un’esibizione sorprendente, con musiche originali e una coreografia interattiva, al centro della ricerca di Motta.

Un viaggio nell’estetica surrealista insieme alla protagonista del romanzo di Lewis Carroll che ha ispirato generazioni di artisti: in questo nuovo lavoro, attraverso nove “scene”, Alice condurrà il pubblico nel mondo magnifico, tra realtà e nonsenso, del movimento d’avanguardia più longevo della storia recente. Nel pomeriggio di venerdì inoltre il musicista terrà presso l’Istituto musicale vicentino un esclusivo workshop, approfondendo gli aspetti stilistici e compositivi dell’opera e offrendo ai partecipanti la possibilità di suonare alcuni brani con proiezioni ed elettronica.

Marco Motta è nato a Rivolta d’Adda (Cremona) nel 1978. Comincia a suonare il sassofono in giovane età. Passa poi allo studio del clarinetto collezionando negli anni della formazione classica diversi premi a concorsi nazionali ed internazionali e diplomandosi in conservatorio nel 2001. L’interesse per il polistrumentismo lo porta allo studio della famiglia dei sassofoni e da allora si dedica alla musica contemporanea e al jazz sperimentale, sviluppando un linguaggio improvvisativo che mescola elementi di musica “colta” a sonorità estreme e parossistiche ereditate dalla grande lezione di John Zorn.

Attualmente è impegnato nello sviluppo di progetti incentrati sulla contaminazione fra musica elettronica e arti figurative attraverso un utilizzo non convenzionale della tecnologia, fra questi “Alterazioni di Guerra”, sulla nascita delle avanguardie artistiche durante il periodo della Grande Guerra, e, appunto, “Surrealistic Trick”, sull’estetica surrealista. Laureato in Ingegneria, coniuga la passione per le arti con gli spunti e le possibilità offerte dai più moderni strumenti scientifici.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria da effettuarsi entro le ore 12.00 del giorno che precede il concerto scrivendo a prenotazioni@consvi.it o sulla piattaforma Evenbrite. L’accesso è consentito con Super Green Pass e mascherina FFP2 sempre indossata.