Il Concerto si svolge all'aperto, come ogni anno, in Piazzetta Michelin a Sovizzo Colle. Sarà una serata di Musica non solo Gospel, ma anche pop, R&B, Soul e tanto altro. Ci gusteremo la notte stellata in una magnifica Location qual'è il Colle. Il "Sovizzo Gospel Choir" sarà accompagnato da Timbau Band, Elvea...ma non solo!

Gallery