"Concerto di una notte di mezza estate" e Spettacolo di Burattini a Sovizzo

Un concerto gospel e uno spettacolo di burattini allieteranno a Sovizzo l'ultimo fine settimana di agosto. Un appuntamento che si rinnova ogni anno e molto apprezzato dal pubblico.

Sabato 29 agosto alle ore 21.00 nella magica cornice della Piazzetta Michelin a Sovizzo Colle "Sovizzo Gospel Choir" ci condurrà nel mondo della musica spiritual. Un momento di condivisione e un omaggio alla rinascita dopo un periodo difficile.

Il programma attingerà da un vasto repertorio, spaziando da brani melodici come “Amazing grace” a testi ritmici e vivaci come “Higher and higher”.

In caso di maltempo il concerto si terrà il 30 agosto 2020.

Domenica 30 agosto 2020 alle ore 17.00, presso il tendone parrocchiale di Tavernelle (Sovizzo), lo spettacolo di burattini "Il viaggio nel tempo", proposto dall'Associazione culturale "Il Teatrino di Carta" di Sestu (Cagliari): una gradevole commedia brillante messa in scena da simpatici burattini che faranno divertire piccoli e adulti.

INGRESSO LIBERO

Eventi realizzati grazie al sostegno e al patrocinio del Comune di Sovizzo.

Per ulteriori informazioni sullo spettacolo rivolgersi alla Biblioteca Civica di Sovizzo allo 0444 1802130.