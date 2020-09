Concerto di una notte di mezza estate a Sovizzo

Sabato 12 settembre 2020 alle ore 21.00 è in programma una magica serata sotto le stelle nella splendida cornice della piazza del colle (Piazzetta Michelin di Sovizzo Colle): "Concerto di una notte di mezza estate", l’ormai tradizionale appuntamento, organizzato e proposto dal "Sovizzo Gospel Choir" con il patrocinio del Comune di Sovizzo, ci condurrà nel mondo della musica spiritual gospel. Un momento di condivisione e un omaggio alla rinascita dopo un periodo difficile.

Il programma attingerà da un vasto repertorio, spaziando da brani melodici come “Amazing grace” a testi ritmici e vivaci come “Higher and higher”.

Ingresso libero.

In caso di maltempo il concerto si terrà il 13 settembre 2020 nello stesso luogo.

Foto di Fiorenzo Ederosi