Gran Concerto di San Silvestro al Teatro Comunale di Vicenza

Sabato 31 dicembre alle 22 va in scena una nuova edizione del Gran Concerto di San Silvestro, con i giovani maestri della OTO al Teatro Comunale di Vicenza. Guidata da Marco Alibrando, l'orchestra presenta una serie di ouverture e arie d'opera interpretate dal soprano vicentino Giulia Bolcato.

Dopo due edizioni funestate dalla pandemia e andate in scena “a porte chiuse” solo a beneficio del pubblico televisivo, quest'anno finalmente ci saranno anche gli spettatori ad applaudire i quaranta musicisti della formazione orchestrale vicentina, che per la festosa occasione sarà diretta dal maestro Marco Alibrando.

Trentacinque anni, messinese, Alibrando si è formato artisticamente a Milano diplomandosi al Conservatorio Giuseppe Verdi sia in direzione d'orchestra che in composizione. Fra le tappe del suo percorso di perfezionamento c'è anche il ruolo di assistente di celebri maestri come Iván Fischer, Robin Ticciati, Giuliano Carella e Domingo Hindoyan. Dopo il debutto fiorentino quando aveva solo 24 anni, Alibrando ha iniziato un'intensa attività che lo ha portato a dirigere lavori operistici in prestigiosi festival – in Italia a Spoleto e al Rossini Opera Festival – e nei teatri di Palermo, Novara, Sassari, Jesi, alla Deutsche Oper am Rhein e alla Nederlandse Reisopera. In concerto ha già guidato rinomate formazioni come l'Orchestra della Fondazione Arena di Verona, quella del Teatro Bellini di Catania, la Sinfonica di Milano e l'Orchestra Toscana Classica, della quale è direttore stabile.

I diciassette brani scelti da Marco Alibrando per il suo debutto con la OTO sono un susseguirsi di esuberanti ouverture e arie d'opera tratte dal repertorio fra Sette e Ottocento di autori come Rossini (Il barbiere di Siviglia, Il signor Bruschino, Il turco in Italia), Mozart (Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte), Mendelssohn (Le Ebridi), Beethoven (Fidelio), Donizetti (Linda di Chamounix) e Wolf-Ferrari (I rusteghi). Ci sarà spazio anche per il Pulcinella di Stravinskij e, poco prima della mezzanotte, per le frizzanti polke di Strauss figlio. Dopo il brindisi al nuovo anno la OTO eseguirà due bis a sorpresa.

Le arie d'opera della variegata scaletta saranno interpretate dall'ospite d'onore della serata: il soprano vicentino Giulia Bolcato. Laureata a pieni voti in canto al Benedetto Marcello di Venezia – ma anche in Lingue, Culture e Società dell'Asia Orientale a Ca' Foscari – Giulia si è messa in luce vincendo, fra il 2015 e il 2017, importanti concorsi internazionali che le hanno aperto la strada a una carriera artistica ricca di impegni e soddisfazioni in Italia e all'estero. Capace di un repertorio che spazia dal Seicento di Monteverdi, Cavalli e Purcell, al Settecento di Mozart e Pergolesi, all'Ottocento di Verdi, Rossini e Donizetti, al Novecento di Rota e Menotti, la cantante vicentina è ospite di prestigiosi teatri e festival in tutta Europa, dove è diretta da registi e direttori d'orchestra del calibro di Damiano Michieletto, Mario Martone, Rinaldo Alessandrini, Marco Angius, András Schiff e Roland Böer.

Per l'Orchestra del Teatro Olimpico il Gran Concerto del 31 dicembre rappresenta un appuntamento irrinunciabile con il proprio pubblico e insieme un impegnativo banco di prova. Dopo il successo della Grande Messa di Mozart con la quale a metà novembre ha inaugurato la stagione sinfonica 2022/23 del Teatro Comunale, a partire da gennaio la OTO è attesa, sempre al Comunale, da importanti produzioni che la vedranno protagonista insieme a importanti solisti e direttori come i violoncellisti Nicolas Altstaedt e Enrico Dindo, il violinista Klaidi Sahatçi e il pianista Alexander Lonquich.

I biglietti, in esaurimento, sono in vendita sul circuito online del Teatro Comunale (www.tcvi.it) e presso la sede della OTO in Vicolo Cieco Retrone (0444 326598).