Concerto di musica indiana con il grande Partho Sarothy nell'Odeo del Teatro Olimpico

Un evento unico, storico per la Città di Vicenza che oltre aver patrocinato il concerto, diventerà la location per la registrazione live di uno dei più grandi esponenti della musica indiana nel mondo. Partho Sarothy dopo il concerto romano al Quirinale il 12 novembre per il Diwali (una delle più importanti feste indiane) in occasione dei 75 anni di relazione diplomatica tra Italia e India, sarà in concerto nella nostra città.

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2023

ore 14:00 APERTURA SALA

ore 14:30 INIZIO CONCERTO

accompagnato dal tablista (percussionista) Stefano Grazia per un concerto memorabile presso l’Odeo del Teatro Olimpico di Vicenza.

Indimenticabile il concerto con il suo maestro Ravi Shankar alla Royal Albert Hall a Londra (partecipando fra l’altro al memorabile live in ricordo di George Harrison con Eric Clapton, la figlia Anoushka Shankar e con i più famosi musicisti indiani.

Evento GRATUITO a cura di Alan Bedin [Hanuman. La Scuola di Musica e Danza Indiana] con la partecipazione straordinaria di Artis Records by Cramps Music

Partho Sarothy è uno dei più importanti musicisti indiani contemporanei, la sua musica incarna l’eredità culturale della musica hindustana raagdari. I virtuosismi che sa compiere con il sarod rendono la sua esplorazione dei raga un continuo esercizio di armonia e tranquillità e il suo approccio meditativo eleva la musica a livelli altissimi per intensità e profondità. Partho comincia i suoi studi musicali sotto l’egida di suo padre Sudhamoy Chowdhury, disceplo di Radhikamohan Moitra, gran maestro di Sarod. Partho successivamente studia una decina d’anni presso Pt. Radhikamohan Moitra, figlio e disceplo del leggenario musicista di saros Ustad Ali Akbar Khan. Dal 1980 Partho è stato guidato personalmente da Bharat Ratna Pandit Ravi Shankar, l’immenso musicista indiano. Questi lunghi e illustri studi sotto l’egida di grandi maestri, uniti a una sensibilità creativa proteiforme, hanno permesso alla musica di Partho Sarothy di svilupparsi in una sinfonia armoniosa.

Nato nel 1960, Partho vive a Calcutta, la mecca culturale dell’India. Negli ultimi 40 anni si è esibito sia in India che nel mondo intero, sia in performance da solista sia affiancando il grandissimo Ravi Shankar al Royal Albert Hall, al Royal Elizabeth Hall a Londra, al Cremlino a Mosca, al Carnegie Hall negli Stati Uniti e in altre numerosissime venue in India e nel mondo. In India si è esibito in tutti i più importanti e prestigiosi festival di musica, tra gli altri: Festival Doverlane e S.R.A a Calucutta, Festival Savai Gandharva a Puna, Img Fest a Mombai, Festival Shankarlal e Vishny Digambar Jayanti a Deli, Ustad Allauddin Music Sangeet Samaroho a Maihar, Tansen Sageet a Gwalior.