Concerto di musica da camera in Conservatorio

Dopo il jazz e l’omaggio ai 40 anni dell’album di Franco Battiato “La voce del padrone”, torna alla tradizione classical’appuntamento de “I Sabati Musicali”, la rassegna in collaborazione con la Biblioteca Civica Bertoliana che ospita a Palazzo Cordellina le performance degli studenti del Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo”, offrendo una ricca panoramica “sonora” su tutti gli insegnamenti attivi presso l’Istituto. Sabato 11 dicembre alle ore 17.00 si svolgerà un concerto con protagonisti gli allievi delle classi di Musica da camera dei proff. Rita Romano e Gianluca Saccari in un programma suddiviso fra Romanticismo, Novecento e contemporaneità. Ad aprire saranno Tommaso Frezza, pianoforte, Gaia Varo, violino, e Francesco Bettin, violoncello, con il primo movimento, Molto allegro e agitato, dal Trio per pianoforte n. 1 in re minore, op. 49, di Felix Mendelsshon Bartoldy (1809-1847), uno dei più famosi lavori da camera del compositore che, recensito da Schumann, gli valse l’appellativo di “Mozart del XIX secolo”. La formazione con Marco Cassol, pianoforte, Valeria Bernardi, violino, Federico Franco, viola, e Gianluigi Bernardi, violoncello, eseguirà l’Allegro non troppo del Quartetto in do minore, op. 60, di Johannes Brahms (1833-1897), chiamato anche “Quartetto Werther” dall’opera di Goethe e considerato il più bello dei tre quartetti per pianoforte nonostante la sua lunga e complessa gestazione. Si entrerà dunque nella contemporaneità con l’esecuzione a cura di Enrico Giacomin, flauto, e Clelia Rugini, pianoforte, della Sonata per flauto e pianoforte op. 23 di Lowell Liebermann (1961), brano fra i più famosi del compositore americano, per chiudere infine con il Trio in sol minore per violino, clarinetto e pianoforte di Aram Kachaturian (1903-1978), musicista russo di origini armene, affidato a Serena Zucco, violino, Andrea Filippi, clarinetto, e Mattia Maculan, pianoforte. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazioni@consvi.it, oppure tramite la piattaforma Eventbrite. Obbligatori Green Pass e mascherinaindossata per tutta la durate del concerto.