Concerto di musica da camera a Palazzo Cordellina

In arrivo un nuovo concerto di musica da camera per “I Sabati Musicali”, la tradizionale rassegna in collaborazione con la Biblioteca Civica Bertoliana che ospita a Palazzo Cordellina le performance degli studenti del Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo”. Sabato 12 marzo 2022 alle ore 17.00 tornano con un raffinato programma all’insegna della grande tradizione musicale, fra Classicismo e Romanticismo, gli allievi delle classi dei proff. Rita Romano e Gianluca Saccari. Il concerto si apre sulle note del Trio per corno violino e pianoforte in Mib maggiore op. 40 di Johannes Brahms (1833-1897), strumenti suonati rispettivamente da Michele Orlando, Sabrina Giacomelli e Beatrice Botta: una composizione toccante, il cui terzo movimento (Adagio mesto) sembra fosse dedicato alla madre scomparsa, ed ispirata, secondo l’amico Albert Dietrich, alle atmosfere della Foresta Nera. A seguire l’Allegro dal Quartetto per pianoforte e archi in Sol minore K 478 di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), composizione che rivoluzione il ruolo della musica da camera con pianoforte in termini di complessità, contenuto e destinazione, prendendo a modello non tanto la sonata pianistica ma la forma del concerto per pianoforte, e in chiusura i movimenti Sostenuto assai e Allegro dal Quartetto per pianoforte e archi in Mib maggiore op. 47 di Robert Schumann (1810-1856), dove il pianoforte assume un ruolo di primo piano. Esecuzione degli ultimi due titoli a cura di: Marta Meneghello, pianoforte, Gaia Varo, violino, Leila Cattani, viola, Francesco Bettin, violoncello.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazioni@consvi.it, oppure tramite la piattaforma Eventbrite. Obbligatori Green Pass rafforzato (Super Green Pass) e mascherina FFP2 indossata per tutta la durata del concerto.