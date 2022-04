Concerto di musica antica a Palazzo Cordellina

Si rinnova immancabilmente l’appuntamento settimanale con “I Sabati Musicali”, la tradizionale rassegna concertistica in collaborazione con la Biblioteca Civica Bertoliana che ospita a Palazzo Cordellina le performance degli studenti del Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo”. Sabato 23 aprile 2022 alle ore 17.00 il cartellone chiama ad esibirsi gli allievi del Dipartimento di Musica Antica, e nello specifico: Lisa Moroko e Giulio Francesco Togni, al clavicembalo, Matteo Rozzi, al violino barocco, Rolando Moro, al violoncello barocco, Filippo Zaccaria, al clarinetto storico, Giovanni Zaccaria, al violoncello, Marta Fraccaroli, soprano. In programma musiche dall’epoca barocca al primo classicismo di: Michelangelo Rossi (1602 - 1656), Toccata VI, Giovanni Battista Fontana (1589 - 1630), Sonata seconda a violino solo (da Sonate a 1, 2, 3 per Violino, o Cornetto), Jean-Baptiste Rameau (1683 - 1764), Courante - Sarabande dalla Suite in la minore, Domenico Scarlatti (1685 - 1757), Allegro dalla Sonata in la magg. K. 209, Salvatore Lanzetti (c. 1710 - c. 1780), Sonata op.1 n.5 per violoncello e b.c., Gregorio Sciroli (1722 - 1781), Sonata per clarinetto e.c., e Alessandro Scarlatti (1660 - 1725), “Le procelle si fan calma” e “Quanto è simile il mio core” (dalla cantata Olimpia). Il Dipartimento di Musica Antica del “Pedrollo” è stato uno dei primi in Italia a rilasciare titoli accademici di primo e secondo livello in discipline specifiche della musica antica. La prassi esecutiva storicamente informata è insegnata in una vasta gamma di corsi di strumento e canto, nonché in corsi di teoria e storia altamente specializzati incentrati sulla musica antica. Fin dai primi anni Novanta, il Dipartimento ha coinvolto studenti e insegnanti in numerosi progetti musicali e spettacoli coniugando la ricerca musicologica con prassi esecutive storiche. Numerosi gli allievi del Dipartimento che si sono distinti in questi anni in concorsi nazionali e internazionali.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazioni@consvi.it, oppure tramite la piattaforma Eventbrite. Obbligatori Green Pass rafforzato e mascherina FFP2 indossata per tutta la durata del concerto.