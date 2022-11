Concerto di Frank Sinutre al bar Astra

Concerto del musicista sperimentale Frank Sinutre al Nuovo Bar Astra a Vicenza sabato alle ore 19.

Frank Sinutre è un duo di musica elettronica di Mantova attivo dal 2011 che ha la peculiarità di utilizzare nei live singolari strumenti elettronici auto-costruiti come il Reactabox, ispirato al celebre Reactable usato da Bjork in più occasioni, che consiste in un controller midi a forma di cubo luminoso, con all’interno una webcam ad infrarossi, che funziona leggendo delle immagini su dei cubetti che vengono appoggiati e mossi sulla superfice, oltre che strumenti tradizionali (chitarra, basso, vocoder, synth, lap steel guitar etc).

All'attivo hanno 5 album in studio (fra cui una colonna sonora e uno di remix) e più di 300 live sparsi in Italia ed Europa.

NUOVO BAR ASTRA - 12 NOVEMBRE 2022 - ORE 19:00 - ASTRA LIVE con Frank Sinutre