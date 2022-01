Concerto di Fisarmonica per i Sabati Musicali

Ripartono subito dopo le festività “I Sabati Musicali”, la tradizionale rassegna concertistica in collaborazione con la Biblioteca Civica Bertoliana che ospita a Palazzo Cordellina le performance degli studenti del Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo”. Sabato 8 gennaio 2022 alle ore 17.00 l’excursus sonoro offerto dal cartellone chiama in causa la classe di Fisarmonica del prof. Davide Vendramin in un coinvolgente programma con brani classici e contemporanei riarrangiati ed altri scritti appositamente per lo strumento.

Ad aprire Jacopo Parolo con una trascrizione del Concerto in stile italiano BWV 971 di Johann Sebastian Bach (1685-1750), opera composta per clavicembalo a due manuali con l’intenzione di imitare le tipiche contrapposizioni tutti-solo del concerto grosso italiano, e la rapsodia per fisarmonica in tre movimenti “Brahmsiana”, anch’essa di reminiscenza classica, fin dal nome, del musicista russo Vyacheslav Semyonov (1946). Segue Martina Filippi (il mese scorso all’Auditorium Parco della Musica di Roma sotto la direzione di Nicola Piovani insieme alla JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia) con l’interpretazione della suggestiva Chamber suite di Vladislav Zolotaryov (1942-1975), considerato uno dei più grandi compositori sovietici per bayan (particolare tipo di fisarmonica cromatica a bottoni).

Chiude il concerto l’arrangiamento di Martina Filippi della celebre “Palladio” del compositore gallese Karl Jenkins (1944), scritta in omaggio all’architetto rinascimentale e concepita in forma di concerto grosso, suonata in duo con Parolo. Il corso di Fisarmonica, attivo al “Pedrollo” dall’a.a. 2005/06, ha richiamato studenti da molte regioni d’Italia, risultati poi vincitori in vari concorsi nazionali ed internazionali, ha ospitato masterclass con docenti di università europee quali Friburgo (Germania) e Vilna (Lituania), è stato al centro dell’organizzazione vicentina della relativa sezione del Premio Nazionale delle Arti nel 2012 e ha visto la collaborazione di alcune delle più importanti orchestre italiane. L’insegnamento dà inoltre la possibilità di frequentare il corso di Bandoneon come secondo strumento, altra peculiarità su scala europea. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazioni@consvi.it, oppure tramite la piattaforma Eventbrite. Obbligatori Green Pass rafforzato (Super Green Pass) e mascherina FFP2 indossata per tutta la durata del concerto.