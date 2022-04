Concerto di chitarra classica in Conservatorio, “24 Caprichos de Goya” una delle opere fondamentali per chitarra del XX secolo

Al “Pedrollo” di Vicenza una selezione dei “24 Caprichos de Goya” di Castelnuovo-Tedesco, una delle opere fondamentali per chitarra del XX secolo.

Dopo il concerto dell’AARS Guitar Quartet della scorsa settimana, la chitarra classica si riconferma protagonista nell’appuntamento il 5 aprile 2022 a “I Martedì al Conservatorio” del “Pedrollo” di Vicenza, la nota rassegna musicale contraddistinta dall’alta qualità delle performance e delle proposte artistiche. Sul palco della Sala “Marcella Pobbe” dell’Istituto musicale di Contra’ San Domenico, alle ore 18.00, ci saranno questa volta due allievi di biennio del prof. Stefano Grondona, Raffaele Putzolu, presente anche nel quartetto recentemente ascoltato, e Juan Pablo Palomino. Il programma proposto, cadenzato dagli interventi di Davide Pasquali, il quale esporrà una ricerca sull’argomento sviluppata insieme a Dimitri Milleri, entrambi studenti al Conservatorio, verterà su una selezione dei “24 Caprichos de Goya” di Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968), compositore italiano naturalizzato statunitense (si stabilì negli USA in seguito alle leggi razziali del 1939) che dopo l’incontro con Andrés Segovia diventò uno dei più importanti compositori del Novecento per chitarra classica, strumento a cui consegnò alcune delle sue composizioni più ispirate nonché autobiografiche. Il ciclo in questione, definito dallo stesso compositore come il suo lavoro per chitarra più ambizioso, è un’opera scritta appena 7 anni prima della morte che tratteggia assai bene le peculiarità stilistiche e della maturità musicale di Castelnuovo-Tedesco. Il pittore e incisore spagnolo Francisco Goya (1746-1828) creò i suoi “Caprichos”, circa un’ottantina di incisioni, con intenzione tanto satirica quanto caustica e di denuncia verso la società, la corte di Spagna e l’invasore francese, sottolineando sia i vizi e le frivolezze che i lati più crudi e tragici della vita (come le atrocità della guerra). Castelnuovo-Tedesco entrerà in tale dimensione facendo suoi gli incubi e le visioni di Goya - diversi i parallelismi col proprio vissuto - e trasferendo il tutto sulla chitarra.

L’accesso è consentito con Super Green Pass e mascherina FFP2 sempre indossata.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Evenbrite.