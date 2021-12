Concerto di Capodanno a Santa Corona

Se c’è un dono che la musica può offrire, è quello di creare un momento di comunione. In tempi fortemente segnati dalla discordia, iniziare l’anno con un programma e interpreti generosi pare di buon auspicio.

Spazio & Musica, in collaborazione con l'assessorato alla cultura del Comune di Vicenza, propone la XXVII edizione del Concerto di Capodanno sabato 1° gennaio alle ore 17,00 presso il Tempio di Santa Corona.

I Musicali Affetti, con Fabio Missaggia alla direzione e al violino di concerto, avranno un’invitata speciale: il soprano Giulia Bolcato. Artista eclettica, con notevoli esperienze sia nel repertorio classico che contemporaneo, fin dal debutto ha avuto modo di mostrare la sua competenza nel linguaggio barocco nei ruoli di Musica ed Euridice (“Orfeo” di C. Monteverdi), Amore (“Gli amori di Apollo e Dafne” di F. Cavalli), Belinda (“Dido and Aeneas” di H. Purcell), Tusnelda (“Arminio” di A. Bononcini).

Vincitrice del concorso internazionale “Cesti Singing Competition” Innsbruck 2017, “G.B. Velluti” e del Premio “Bergonzi” al 53° Concorso Internazionale “Voci Verdiane Città di Busseto” 2015, nonostante la giovane età la Bolcato vanta già concerti in alcuni dei più prestigiosi teatri europei.

Sarà dunque un piacere ascoltarla nel “Gloria in excelsis Deo” di Händel e nel mottetto vivaldiano “O qui coeli terraquae serenitas”, che chiuderà il concerto con un’invocazione di pace. Ad aprire il Concerto di Capodanno sarà invece il “Concerto grosso op. VI n° 7 in re magg” di Corelli, tra momenti di virtuosismo e di armonie di una bellezza commovente. I Musicali Affetti, uno dei gruppi italiani di riferimento per l’interpretazione del repertorio barocco, eseguiranno anche la “Sinfonia in do magg. RV 112” del Prete Rosso.

Le preziose pagine scelte per questo concerto, nella splendida cornice di Santa Corona, vogliono quindi creare un momento di condivisione per la città di Vicenza che, in tutta sicurezza, ha l’occasione di trovarsi unita.

Spazio & Musica

CONCERTO DI CAPODANNO 2022 XXVII edizione

Sabato 1° gennaio - ore 17.00 Tempio di Santa Corona - Vicenza

Biglietto unico € 8,00