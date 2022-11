Concerto di beneficenza con Sergio Caputo a Thiene

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

La musica pop-jazz di Sergio Caputo insieme alla support band A Bassa Voce con Claudia Valtinoni e Toni Moretti, saranno in scena domenica 6 novembre al Teatro Comunale di Thiene, in occasione del concerto di beneficenza a favore di Oasi Mama Mima.

L’intero ricavato del concerto di beneficenza verrà destinato ai lavori di ultimazione della scuola in Burkina Faso.

Biglietto unico €20 + prevendita

Info e prevendita:

Ufficio Cultura, Piazza Ferrarin 1, Thiene

Tel. 0445 804745 o acquistabili tramite il link: https://tinyurl.com/4csyxrsu

Vendita biglietti presso il botteghino del teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

DOMENICA ALLE ORE 18:30

Concerto di Beneficenza con Sergio Caputo

Teatro Comunale Di Thiene