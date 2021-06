Questo concerto di arpa antica irlandese sarà un viaggio nell’antica tradizione irlandese, tramite ballare, arie, songs e lamenti che ci racconteranno di eroi passati, di amori e di avventure, attraverso il suono di uno strumento che ci riporta, come per magia, indietro nel tempo.

Un percorso musicale attraverso i brani che venivano proposti ai regnanti delle antiche corti gaeliche irlandesi e scozzesi, fino ad arrivare alle case dei grandi signori del 1700.

Un’occasione unica per ascoltare la voce dell’antica arpa irlandese così come viene raccontata nelle ballate e per immergersi nella tradizione secolare di musica irlandese.

CONCERTO DI ARPA ANTICA IRLANDESE

Domenica 27 Giugno 2021

ore 17:00

presso Villa Godi Malinverni – Lugo (Vicenza)

Alessia suona una copia dell’arpa con corde di metallo chiamata Downhill, uno strumento dell’inizio del 18° secolo, ora conservato nel Museo della Guinness di Dublino.

Presenta: Deborah Marra, scrittrice

INGRESSO:15€

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: info@chiavedivolta.com