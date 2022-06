Concerto dell'Osteria Popolare Berica a Montecchio

Concerto dell'Osteria Popolare Berica all'ABILITANTE SOCIAL FEST.

OPB e? di Vicenza ed e? attiva da oltre 15 anni durante i quali ha fondamentalmente bevuto. Nel frattempo e? pero? incredibilmente riuscita a fare anche piu? di duecento date e ad autoprodursi 4 cd e un singolo in vinile. Dicono di loro che suonano il folk come un Guccini strafatto di Red Bull, e che trasformamo i live in performance sospese tra il comizio politico, il cabaret surreale e la piu? colossale sbronza che abbiate preso in vita vostra, ma loro amano definirsi piu? prosaicamente rock’n’roll.

SABATO 25/6/2022 ALLE ORE 21:30

OSTERIA POPOLARE BERICA LIVE

Chiosco Parké No? - Montecchio Maggiore

in coordinamento e con il contributo e supporto logistico del Comune di Montecchio Maggiore

Tutte le info su: https://www.pianoinfinitocoop.it/.../abilitante-social.../

Cucina aperta dalle 19.30 alle 22.00

Per informazioni: 3497464753 (anche tramite Whatsapp) o pianoinfinito.coop@gmail.com