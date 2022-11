Si aggiunge un gioiello alla stagione di eventi musicali firmata da Palazzo del Monte srl e Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, con il sostegno di Fineco Bank e con la direzione artistica di Filippo Furlan: il concerto dell’organista ucraina Yulia Yurchak, attesa per la prima volta a Vicenza venerdì 11 novembre, alle 21, nella chiesa di San Pietro.

Prezioso il programma elaborato dall’artista di Odessa per la sua esibizione all’organo Ruffatti, che si aprirà con l’esecuzione dell’inno nazionale ucraino e proporrà un viaggio tra i compositori organistici della sua terra: Dmytro Bortnyansky (Sonata in Si bemolle maggiore, Adagio dalla Sonata in Do maggiore e Allegro dalla Sonata in Fa maggiore), Mykhailo Shukh (Ave Maria e Evening melody), Mykola Lysenko (Cossak's march, con arrangiamento della stessa Yurchak), Serhiy Leontiev (Preludio n. 2), Viktor Goncharenko (Antiphons), Tatyana Ostrova (Chacona), Myroslav Skoryk (Melody, nell’arrangiamento di Jonathan Dimmock) e le canzoni popolari ucraine "Plyve kacha", arrangiata dalla Yurchak, e "Oh, whose horse is standing", arrangiata da Vidas Pinkevicius.

Commenta il direttore artistico della stagione, Filippo Furlan: «A figure storiche come quelle di Bortnyansky, contemporaneo di Mozart e di antiche origini cosacche, e di Lysenko, considerato il primo autentico compositore nazionale ucraino, nel programma si affiancano alcune tra le voci più interessanti del panorama organistico ucraino contemporaneo. Da sottolineare, inoltre, la proposta in arrangiamento organistico della struggente “Melodia” di Skoryk, uno tra i più pregevoli compositori europei della seconda metà del ‘900, scomparso nel 2020».

Organista e compositrice, oltre che musicologa e manager musicale, Yulia Yurchak è nata a Odessa nel 1988. Diplomata alla scuola di musica ?4 (dipartimenti di Canto, Corale e Pianoforte), nel 2009 si è diplomata anche in Musicologia al K.F. Dankevych Art College, per poi perfezionarsi tra l’altro con una laurea in Composizione nel 2020, sotto la guida di Kira Maidenberg, e un master in Musicologia, l’anno seguente, all'Accademia Musicale Nazionale di Odessa, con Oleksandra Samoilenko. Attualmente è organista nella cattedrale cattolica romana dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a Odessa, oltre a essere protagonista e curatrice di un’intesa attività concertistica nella sua città, nonché fondatrice e direttrice artistica del progetto “Spirit of Music”, che propone eventi musicali e iniziative culturali. Dopo lo scoppio della guerra contro l’Ucraina, nel luglio di quest’anno ha tenuto concerti d'organo di beneficenza in Francia, in Ucraina e in Germania.

Il concerto è a ingresso con offerta responsabile devoluta all’Associazione IL PONTE – MICT” di Caldogno.

Gradita la prenotazione scrivendo a info@fondazionemontedipietadivicenza.it o giorgia.dezordo@pfafineco.it Per informazioni: tel. 0444 322928. La chiesa di San Pietro si trova nell’omonimo quartiere di Vicenza, a due passi da Ponte degli Angeli.