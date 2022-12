Concerto dell'Immacolata e inaugurazione presepi a Campedello

Il 7 dicembre 2022 ore 20,45 presso la Chiesa di Campedello si terrà il "Concerto dell'Immacolata" con la presenza del coro diretto Da Barbara Maniero. Dal 07 dicembre al 15 gennaio in località Campedello, la Via Riviera Berica si trasformerà nella Via dei Presepi in bella mostra nelle Vetrine delle Botteghe di Campedello.Allestiti da artigiani,appassionati,artisti locali e dai bambini della scuola primaria P.E.Negri.

L'evento di mercoledì inaugura la Mostra dei Presepi nelle Botteghe di Campedello,evento organizzato dall'unione degli sforzi fra Botteghe di Campedello, Unità Pastorale della Riviera e Comitato Genitori della scuola P.E.Negri. Via Riviera Berica è la porta elegante che conduce a Vicenza Città del Palladio (vedi Villa Capra detta la Rotonda).