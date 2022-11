Concerto del coro brigata Cadore, Bepi de Marzi presenta cantiamo per l'Ecuador

Sabato 12 novembre 2022 ore 20:30 alla Chiesa San Giovanni Battista di Laghetto (Via dei Laghi - Vicenza) si terrà il concerto del coro della Brigata Cadore diretto dal maestro Michele Segato.

Si eseguiranno le più belle canzoni del maestro Bepi de Marzi, che parteciperà in via straordinaria per commentare i brani.



Ingresso a offerta libera che sarà devoluta interamente al progetto O.M.G. Isinlivi in Ecuador.