Concerto del 1° Maggio al parco Fornaci Estate

Fornaci Estate, un parco tutto da vivere. Sport, eventi, aperitivi e spunciotti immersi nel verde, a due passi dal centro di Vicenza. Fornaci Estate nasce da un'idea del Saltatempo, il chiosco che dal 2016 anima il Parco delle Fornaci.

Domenica 01 maggio 2022

Concerti a partire dalle ore 17.00

Live on stage:

?????? ?????

Punk rock for broken hearts from Vicenza.

??? ?. ??????

LAW J. DINERO è il nuovo progetto solista di Lorenzo Valè.

Dopo un'esperienza decennale come musicista, compositore e direttore artistico in diversi progetti vicentini, collabora attivamente con laCantina Records per la realizzazione di lavori in studio e la ricerca di artisti. Nell'inverno 2019 co-produce il disco d'esordio [Costello's Records] del cantautore vicentino Vigo. L'anno successivo registra chitarre e voci per il sophomore [Dischi Soviet Studio] di The_Mills. Una visione a 360° del mondo musicale locale lo porta nella primavera dello scorso anno ad affrontare un livello di scrittura più intimo e riflessivo, dando vita a questo progetto in bilico tra la tradizione appalacchiana e lo showgaze. Il primo EP "Sun House" è prodotto a Londra da Nicola Traversa (Hyde, di Oach, Nick Trick Dynamite Freak) ed è in uscita alla fine dell'estate.

??? ????? ?????

Giovane gruppo rock vicentino, i cui testi esprimono il disagio della società contemporanea, attraverso un sound memore delle influenze del rock di fine anni ’90.

???????

“Piccoli problemi”, il nuovo singolo di Schiuma, cantautrice classe 2000 che si è fatta notare nel 2021 grazie ai brani “Sentimi il polso”, “Grazie prego ciao” e “Lean”. Il brano è prodotto da CRVEL e arrangiato da Matteo “Ciube”.

“Piccoli problemi” è una canzone intimista scritta con una buona dose di leggerezza, come racconta l’artista: “Il testo del brano parla di una storia finita ancora prima di nascere, della speranza che le cose vadano bene ma anche dei primi segnali che mostrano il contrario e della frustrazione che si prova quando la realtà si scontra con la fantasia. Nonostante ciò, si tratta di ‘piccoli problemi’ e il malessere passa più velocemente di quanto ci si aspetterebbe”.

Schiuma, nome d’arte di Susanna Trevisani, nasce nel 2000 a Vicenza. Si avvicina alla musica durante le scuole elementari, studiando prima la chitarra e poi il canto. Nel 2013 inizia a scrivere i primi testi in inglese e nel 2016 inizia a cantare in una band con cui si esibisce nei primi live eseguendo cover. Compone le prime canzoni complete in italiano nel 2018, quando impara a suonare l’ukulele, che usa per scrivere e per accompagnarsi. Nel 2021, dopo aver pubblicato il primo brano ufficiale, “Sentimi il polso”, seguito a breve da “Grazie prego ciao” e “Lean”, inizia a esibirsi dal vivo da solista. Soprattutto grazie a “Lean”, allarga il suo pubblico e si fa notare dagli addetti ai lavori, tanto da essere inclusa nelle playlist editoriali di Spotify “Fresh Finds Italia” e “Anima R&B”.